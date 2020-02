VVD-prominent Hans Wiegel in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

VVD-erelid Hans Wiegel is te gast bij Rick Nieman. De voormalige partijleider gaat in op de afgelopen politieke week. Hoe kijkt hij naar de politieke ontwikkelingen in Brabant en Zeeland?

Zakenvrouw Annemarie van Gaal en SP-Kamerlid Jasper van Dijk over consumenten die in schuldproblemen komen. Afgelopen week bleek dat webshops soms torenhoge rentes rekenen aan hun klanten. Publicist Syp Wynia is te gast bij 'WNL Op Zondag'. Onlangs publiceerde hij de bundel ‘Tegen de onzin’. Daarin gaat hij onder andere in op het gasverbod en andere klimaatmaatregelen. Programmamaker Jort Kelder brengt een ode aan de dwarse denker.

Binnenkort wordt de boekenweek gehouden met als thema 'Rebellen' en 'Dwarsdenkers'

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 23 februari om 10.00 uur op NPO 1.