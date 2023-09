VVD-lijsttrekker Yeşilgöz-Zegerius in KRO-NCRV's 'College Tour'

De VVD blijft tegen de spreidingswet, ook nu er toch een meerderheid is gekomen voor die wet in de Tweede Kamer. Dat meldt demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius en lijsttrekker van de VVD in KRO-NCRV's 'College Tour'.

De VVD is tegen omdat ze onder andere vinden dat het rijk eerst maatregelen moet nemen om de instroom van asielzoekers te beperken, voordat ze gemeenten kunnen dwingen om vluchtelingen onderdak te geven. Eric van der Burg staat op nummer vier van de kieslijst van de VVD, maar is als demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor uitvoering van de spreidingswet. Ze erkent de dubbele positie van Van der Burg, maar het is verkiezingstijd en het kabinet is demissionair.

Georganiseerde misdaad

Tijdens de opnames laat de demissionair minister van Justitie en Veiligheid weten dat ze vindt dat Nederland het gevaar van de georganiseerde misdaad jarenlang zwaar heeft onderschat: 'De georganiseerde misdaad is een van de grootste bedreigingen voor Nederland. We zijn te lang naïef geweest. Ook mijn partij en mijn voorgangers bij Justitie en Veiligheid. Er zijn momenteel rechters, advocaten en journalisten die al hun vrijheid kwijt zijn. Zij moeten leven in een safehouse.'

Het zijn van minister van Justitie en Veiligheid brengt gevaren met zich mee. Eerder dit jaar werd bekend dat haar voorganger Ferd Grapperhaus zwaar beveiligd wordt vanwege dreiging uit de georganiseerde misdaad. Haar Belgische collega Vincent Van Quickenborne moest met zijn gezin onderduiken in een safehouse vanwege dezelfde dreiging. Yeşilgöz-Zegerius heeft daarom van tevoren met de redactie van College Tour en presentator Twan Huys gesproken en het verzoek gedaan om naast haar man niet met andere mensen uit haar omgeving te praten: 'Er komt een mate van gevaar met deze functie mee. Daar kies ik voor. Maar ik wil niet meer mensen uit mijn omgeving hierbij betrekken.'

Turkije

Daarnaast vertelt minister Yeşilgöz-Zegerius dat ze jarenlang is lastiggevallen door aanhangers van DENK. Nadat Yeşilgöz-Zegerius als Kamerlid voor een motie had gestemd om de Armeense genocide te erkennen heeft DENK opgeroepen om verhaal te halen bij Kamerleden met een Turkse achtergrond die voor de motie hadden gestemd. 'Ik heb me twee jaar lang onveilig gevoeld en hier last van gehad. Ik kon niet meer naar de markt. Ik werd belaagd en agressief bejegend.'

Ook geeft Yeşilgöz-Zegerius tijdens het interview aan dat ze afstand wil doen van haar Turkse nationaliteit. De Turkse overheid heeft haar verzoek nu in behandeling, maar die heeft haar opzegging nog niet bevestigd.

'College Tour' met Dilan Yeşilgöz-Zegerius, zondag 24 september om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.