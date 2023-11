VVD-Lijsttrekker Dilan Yesilgöz bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz

Zondagmorgen is VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz te gast bij Rick Nieman. De liberalen gaan aan kop in de peilingen. De partijleider gaat in gesprek over de verkiezingen en haar plannen voor Nederland.

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim over de krijgsmacht. Over de gevolgen van de conflicten in Israël en Oekraïne voor de Nederlandse defensie. De generaal pleit voor grotere betrokkenheid van burgers en bedrijven bij onze defensie.



Sylvain Ephimenco

Trouw-columnist Sylvain Ephimenco volgt de verkiezingen op de voet. Hoe kijkt de Fransman naar de Nederlandse verkiezingscampagnes en hoe staan de politieke kopstukken er voor?



Napoleon-kenner Patrick Buch

Volgende week gaat de film 'Napoleon' in première. PR-adviseur en Napoleon-kenner Patrick Buch over de geschiedenis van Bonaparte. De nalatenschap van de kleine generaal is in de hedendaagse maatschappij nog steeds terug te vinden.

'WNL Op Zondag', zondag 19 november om 10.00 uur op NPO 1.