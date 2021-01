VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff te gast bij Rick Nieman in 'WNL op Zondag'

Minister voor Medische Zorg Tamara van Ark is te gast bij Rick Nieman over de zorg in tijden van corona. Over de stand van zaken in de zorg,de effecten van de lockdown en het tekort aan zorgpersoneel.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is te gast in 'WNL Op Zondag'. De liberale voorman geeft zijn reactie op de avondklokrellen en de onrust in de maatschappij.

De Rotterdamse korpschef Fred Westerbeke blikt in 'WNL Op Zondag' terug op een roerig week en vertelt hoe zijn stad er nu voor staat. Ook gaat de korpschef in op maatschappelijke onrust die is ontstaan.

Emeritus hoogleraar medische ethiek en oud-senator Heleen Dupuis is te gast bij Rick Nieman. Hoe kijkt de ethica naar de maatschappelijk gevolgen van de lockdown.

Oud-arts en zorgondernemer Erik Jan Vlieger is te gast in 'WNL Op Zondag'. Volgende week beslist het kabinet over een mogelijke exit-strategie. Hoe kijkt de zorgondernemer naar de plannen van het kabinet.

