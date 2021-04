'Vroege Vogels' brengt Wilde Dieren Special op 9 april

Wolven, goudjakhalzen, wilde katten en misschien zelfs ooit de lynx… Deze grote roofdieren (her)ontdekken Nederland! De aflevering van 'Vroege Vogels' op 9 april staat dan ook helemaal in het teken van deze roofdieren.

Het aantal wolven in Nederland blijft maar stijgen, maar ook de onbekendere roofdieren voelen zich hier steeds meer thuis. Zo is de wilde kat op zoek naar nieuw leefgebied binnen de grenzen en lijkt het nog maar een kwestie van tijd of de goudjakhals vestigt zich ook hier. Wat voor invloed hebben deze dieren op onze natuur? Hoe voorkomen we dat ze schapen doden? En wat betekent de dood van een aangereden wolvin voor de populatie in Nederland?

Willemijn Veenhoven: ''Vroege Vogels' is een fantastisch programma, ik ben dol op de natuur. In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen gaan we op zoek naar roofdieren in Nederland. Onlangs is er een wolvin doodgereden en Vroege Vogels werd als enige programma gevraagd haar te komen filmen, dat wilden we zeker. Het was de eerste keer dat ik er één zag, wel een dode, helaas. Maar het belooft een spannende aflevering te worden.'

De lente is begonnen en 'Vroege Vogels' is terug. Willemijn Veenhoven en Menno Bentveld trekken weer de natuur in voor de mooiste beelden en reportages. Naast de zoektocht naar zeldzame diersoorten binnen ons land zoomen zij ook in op het 'allerkleinste' leven in het nieuwe seizoen. De winter staat centraal in de eerste aflevering, omdat de natuur juist dan volop in beweging is. Bomen vormen knoppen en zaden, rupsen werken aan hun toekomst als vlinder, vogels zoeken geschikte nestplaatsen. Welke invloed heeft de opwarming van het klimaat hier op? Het nieuwe seizoen van 'Vroege Vogels' start vanavond en is daarna elke vrijdag om 19.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

De Wilde-Dieren-special van 'Vroege Vogels', gepresenteerd door Menno Bentveld en Willemijn Veenhoven, is op 9 april te zien om 19.55 uur bij BNNVARA op NPO 2.