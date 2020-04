Vrijdag in 'Meldpunt': werkende AOW'er mist coronacompensatie

AOW'ers die een bedrijf aan huis hebben worden niet gecompenseerd voor het misgelopen inkomen als gevolg van de coronamaatregelen.

Diverse ondernemers met een klein pensioen voelen zich gediscrimineerd en komen in serieuze betalingsproblemen. Dat is te zien in 'Meldpunt', vrijdag 3 april om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Bert Vroom is met pensioen, maar ook houder van een bed & breakfast op Texel. Sinds de coronamaatregelen komt er geen gast meer langs en loopt hij alleen in maart al 1500 euro aan inkomsten mis. In april en mei zal de schade nog groter zijn. Vroom komt niet in aanmerking voor de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers, omdat hij pensioengerechtigd is. Ook ontvangt hij niet de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro voor ondernemers in getroffen sectoren, omdat zijn b&b staat geregistreerd op zijn woonadres.

Zo zijn er meer meldingen van binnengekomen van gepensioneerden die nog aan het werk zijn maar compensatie missen voor de coronamaatregelen omdat zij AOW ontvangen. In sommige gevallen is dit een gedeeltelijke AOW, door verblijf in het buitenland, en is er geen aanvullend pensioen. Deze groep komt door uitsluiting van de compensatieregeleing in serieuze betalingsproblemen.

Ook bij 50PLUS komen hierover berichten binnen. Tweede Kamerlid Corrie van Brenk stelt hierover kamervragen die zij in Meldpunt toelicht. Commentaar komt van Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

