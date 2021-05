Vrijdag in 'Meldpunt': Senioren buitengesloten door opmars digitalisering

Veel ouderen voelen zich buitengesloten door de toename van digitalisering in de samenleving. Wie geen smartphone heeft of het internet niet begrijpt, telt minder mee. Overheid, website- en appbouwers moeten meer rekening houden met deze doelgroep, zeggen ouderenbond ANBO en de vereniging SeniorWeb in 'Meldpunt'.

Ad ten Hove (81) noemt zichzelf een digibeet. Hij heeft een hekel aan internet en bankiert nog altijd met overschrijvingsformulieren. Omdat hij geen smartphone bezit, loopt hij aanbiedingen mis en kan hij geen zegels meer sparen. 'Ik voel me gediscrimineerd', zegt hij in 'Meldpunt'.

Ineke Médart (71) is wel digitaal vaardig, maar loopt toch geregeld vast. Zo kon zij alles op haar bijna tien jaar oude tabletcomputer, totdat de fabrikant besloot dat dit apparaat te oud was voor een nieuw besturingssysteem. En dat leidde ertoe dat veel apps niet meer werken, waardoor mevrouw Médart niet meer kan inloggen op de berichtenbox van de Rijksoverheid.

En zij zijn niet de enigen: de helft van de leden van het MAX Opiniepanel heeft moeite met digitalisering. 'Het is ontzettend belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving', zegt studiogast Anneke Sipkens van ouderenbond ANBO. 'Je mag niet buitengesloten worden door digitalisering. Zorg er als organisatie ook altijd voor dat je telefonisch bereikbaar bent. Of via een kantoor in de buurt.' Saskia Hamminga van SeniorWeb probeert met 3000 vrijwilligers ouderen digitaal vaardig te maken. 'Vaak durven ze niet om hulp te vragen. Waag die stap, klop aan, vraag om hulp. Je bent zeker niet de enige die het -nog- niet kan', aldus Hamminga in gesprek met Elles de Bruin.

Verder in 'Meldpunt'

Forse financiële tegenvallers voor de 25.000 stellen die door pensioenfonds ABP voor in totaal 200 miljoen euro aan misgelopen pensioen ontvingen.

Piet en Bep Hoek ontvingen 10.000 euro aan achterstallig pensioen en Nico en Riet Laan kregen maar liefst 40.000 euro nabetaald. Dat is pensioengeld dat gespreid over de afgelopen jaren uitgekeerd had moeten worden. Maar omdat dit nu ineens gebeurt, krijgen ze een torenhoge belastingaanslag en moeten ze toeslagen terugbetalen.

MAX Ombudsman Rogier de Haan ontving hier veel meldingen over en kaart die aan bij ABP.

Is het pensioenfonds bereid deze schade te vergoeden?

