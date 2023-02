Vrijdag in 'Meldpunt': rijbewijs afgenomen; verstandig of leeftijdsdiscriminatie?

Jaarlijks wordt het rijbewijs van honderden 65-plussers door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ongeldig verklaard. De reden: de politie twijfelt aan de rijvaardigheid van deze senioren. Wie het roze kaartje terug wil, moet diverse tests doen. In 'Meldpunt' vrijdag de vraag of dit wel terecht is.

Peter Segers (76) neemt met zijn auto op een kruispunt de verkeerde afslag en rijdt daardoor een paar meter tegen het verkeer in. Hij corrigeert zijn fout snel, maar krijgt alsnog een bekeuring wegens spookrijden. Vanwege zijn leeftijd stuurt de politie hem naar het CBR. Die beslist dat meneer per direct geen auto meer mag rijden. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, moet hij theorie-examen en een rijvaardigheidstest doen. Volgens meneer Segers is dit leeftijdsdiscriminatie. Hij zoekt contact met verkeersrecht advocaat Bert Kabel die het CBR voor de rechter sleept. 'Meldpunt' laat de heer Segers een rijtest doen. En hoe staat het met zijn kennis van verkeersborden? In de studio praat Elles de Bruin over dit onderwerp met advocaat Bert Kabel en onderzoeker Ragnhild Davidse van Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

En verder: dubbelverzekerd in een zorginstelling

Roald Groeneveld (63) heeft vergevorderde MS. Sinds 2018 woont hij in een woonzorginstelling in Leiden. Daar krijgt hij alle zorg die hij nodig heeft, op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Zijn volledige inkomen gaat op aan de verplichte eigen bijdrage. Daarnaast heeft de heer Groeneveld een zorgverzekering van meer dan 300 euro per maand, waarvan 175 euro voor aanvullende zorg. Maar heeft meneer deze aanvullingen nog wel nodig, nu alles al vanuit de Wlz wordt vergoed? Hij is niet de enige met deze vraag: meer dan 300.000 mensen krijgen zorg vanuit de Wlz. Toch krijgt meneer Groeneveld van niemand een antwoord. MAX Ombudsman Rogier de Haan geeft in de studio uitleg.

