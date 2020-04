Vrijdag in 'Meldpunt': protest tegen aanhoudend bezoekverbod verpleeghuizen

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Het voortdurende bezoekverbod voor verpleeghuizen begint veel bewoners en familieleden op te breken. De vraag is of deze emotioneel zware maatregelen nog wel opwegen tegen het voorkomen van coronabesmettingen. Over dit dilemma gaat 'Meldpunt' nu vrijdag.

Marlene van der Kooi (54) ziet haar 90-jarige moeder Lidy Konijn met dementie in een Amsterdams verpleeghuis wegkwijnen en komt in gewetensnood. Ze had haar immers beloofd te zorgen voor een waardig leven, tot aan het einde. Die belofte kan ze niet inlossen, omdat ze al weken niet bij haar moeder op bezoek mag. Als ze videobelt ziet ze haar moeders achteruitgang, de stress in haar ogen. Van der Kooi noemt het bezoekverbod inhumaan. 'Mijn moeder is gekidnapt', zegt ze in 'Meldpunt'.

Hoe staat het verpleeghuispersoneel hier tegenover? Deze week was in verpleeghuizen een forse toename van doden en besmettingen door het coronavirus. Het gedeeltelijk openstellen van verpleeghuizen voor bezoek zou voor zowel bewoners als personeel een groot besmettingsrisico met zich meebrengen, terwijl er bovendien een tekort aan beschermende middelen is. We bespreken dit dilemma met Ronald Schmidt, bestuurder van zorgorganisatie Cordaan en met Kitty Jong van FNV.

Mantelzorg in coronatijd

En verder: mantelzorgers halen uit angst voor corona hun dierbare in huis. Het echtpaar Van Nierop, beiden in de zeventig, zorgen weer dag en nacht voor hun dochter van 42, die door niet-aangeboren hersenletsel de verstandelijke vermogens heeft van een kind van anderhalf jaar.

Anouschka Laheij heeft een druk gezin met pubers, maar haalde toch haar 78-jarige, kleurrijke moeder Christine in huis. Elke dag vlogt Anouschka over de gezellige chaos in huize Laheij.

Over de impact van de coronamaatregelen op mantelzorgers spreekt in de studio Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 24 april om 19.20 uur op NPO 2.