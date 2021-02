Vrijdag in 'Meldpunt': Ouderen verstoken van Wmo-hulp in noodlijdende gemeentes

Uren huishoudelijke hulp die nog verder worden teruggeschroefd of hulp die geregeld helemaal niet komt opdagen. Daarmee krijgen mensen te maken die via de Wmo ondersteuning in het huishouden krijgen. In acht op de tien Nederlandse gemeentes dreigt dit jaar een begrotingstekort.

Elly Tammer (73) uit Bunnik kan vanwege reuma en een hernia al jaren haar huis niet zelf schoonhouden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) regelt dat zij hiervoor enkele uren per week huishoudelijke hulp krijgt. Voordat deze taak in 2015 van het Rijk naar de gemeentes ging, kreeg ze 6 uur per week hulp. Haar gemeente schroefde dat terug naar 3,5 uur.

Elly Tammer: 'Vroeger deed de hulp ook nog wel eens een boodschap of hielp ze met andere kleine klusjes of met het eten, maar dat is allemaal wegbezuinigd.'

Nu dreigt de gemeente Bunnik, die kampt met financiële tekorten, de hulp van mevrouw Tammer nog eens met een half uur te korten. Particuliere hulp inschakelen is voor mevrouw geen optie omdat zij hiervoor niet de financiële middelen heeft.

Ook thuiszorgaanbieders merken dat de uitvoering van de Wmo nijpender wordt. In steeds kortere tijd moeten medewerkers een huis 'schoon en leefbaar' houden, terwijl de zorg alleen maar intensiever en complexer wordt. 'Je bent behalve de hulp ook de oren en ogen achter de voordeur', zegt Stephanie Siemons (43) die wekelijks bij mevrouw Van Rees (82) schoonmaakt. 'Sommige mensen zijn eenzaam en dan mag je niet eens een koekje aannemen. Of mensen vertonen de eerste kenmerken van dementie. Dat is complexe zorg waar je niet op de minuut kan rekenen.'

Over de uitholling van de Wmo en de financiële problemen van gemeentes spreekt Elles de Bruin door met Jan Minartz, thuiszorgkoepel SPOT (Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en woonzorg) en met Wmo-jurist Kevin Wevers.

60 Plus Reizen

Veel vakanties kunnen vanwege corona niet doorgaan. Reisorganisaties moeten de reissom dan terugbetalen. Maar bij 60 Plus Reizen betalen klanten honderden euro’s annuleringskosten. Vorig jaar besteedde Meldpunt aandacht aan deze reisorganisatie, die bij geen enkel garantiefonds is aangesloten. Opnieuw komen er klachten binnen, zoals die van Coby Bosch (72). Haar cruise over de Rijn werd verplaatst van november 2020 naar maart 2021. En nu maart dichterbij komt, mag mevrouw kiezen: de reis door laten gaan of verplaatsen naar het najaar. Maar reizen wordt door de overheid afgeraden en mevrouw wil niet langer uitstellen maar haar geld terug. Het reisbureau ziet dat als een annulering en rekent 463,20 euro annuleringskosten. MAX Ombudsman Jeanine Janssen haalt verhaal.

