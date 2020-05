Vrijdag in 'Meldpunt': onbegrip en boosheid over AOW-inspecties

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Gepensioneerde stellen die gescheiden leven, maar niet formeel gescheiden zijn, lopen kans de AOW-inspecteurs van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op hun dak te krijgen.

Als exen met een alleenstaande-AOW te intensief met elkaar omgaan, worden zij gekort. Is dat wel terecht? Hierover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 29 mei om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Magda van Hasselt-Franken (74) en haar man Rien hebben twee kinderen en kleinkinderen. In 2001 gaan ze uit elkaar. Haar man wil niet officieel, via de rechter, scheiden en daarom komen ze tot een oplossing. Ze blijven formeel getrouwd maar gaan apart wonen: duurzaam gescheiden. Ze hebben hun eigen huis, betalen hun eigen lasten en meneer betaalt mevrouw alimentatie. Zodra beiden met pensioen gaan, ontvangen ze ieder een AOW voor alleenstaanden, wat bij elkaar bijna 375 euro per persoon per maand meer is.

Zonder dat zij het weten zijn inspecteurs van de SVB een onderzoek naar hen gestart. Er wordt gekeken of zij niet te veel met elkaar omgaan. Zo worden hun waterstanden bekeken. Ook staat de SVB bij één van de twee onverwachts op de stoep met een vragenlijst. Onder andere met de vraag hoe vaak ze elkaar nog zien. Daarop volgt het oordeel: hun AOW wordt gekort, omdat zij onvoldoende gescheiden leven. Magda en Rien vinden de beslissing onbegrijpelijk en vechten hem aan.

Bij MAX Ombudsman Rogier de Haan komen meer van dit soort verhalen binnen. En ook Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB krijgt vragen van leden over de bevoegdheden van SVB-inspecteurs. Beiden geven toelichting over deze kwestie.

Verder in 'Meldpunt'

Verder in 'Meldpunt' drie korte onderwerpen. Zoals: een boete van 750 euro voor het verwijderen van een vogelnestje uit een dakgoot. Terecht of buitenproportioneel?

De vrijwilligers van de Laakse Lente hebben de dagelijkse koffiebijeenkomsten voor eenzame Haagse ouderen vanwege corona moeten schrappen. Nu zoeken zij de ouderen op veilige afstand thuis op en Elles de Bruin gaat mee.

En MAX Ombudsman Jeanine Janssen buigt zich over een kijkersvraag. Kan meneer zijn reis naar Mallorca kostenloos cancelen als blijkt dat de horecavoorzieningen op het Spaanse eiland allemaal gesloten blijven?

'Meldpunt', vrijdag 29 mei om 19.20 uur op NPO 2.