Vrijdag in 'Meldpunt': mantelzorg hard geraakt door sluiting dagopvang

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

De sluiting van dagopvang voor ouderen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel heeft grote gevolgen voor hun partners die mantelzorger zijn. Op hoge leeftijd staan zij er vaak alleen voor nu naast afwezigheid van dagopvang ook familieleden niet op bezoek kunnen komen en de thuiszorg is teruggeschroefd.

Het is één van de ingrijpende gevolgen van de coronamaatregelen die worden besproken in 'Meldpunt', vrijdag 27 maart om 19.35 uur bij MAX op NPO 2.

Meneer Leendersen is 89 jaar en gaat sinds zijn revalidatie van een hersenbloeding drie keer per week naar de dagopvang. Nu die is gesloten komt alle zorg op de schouders van zijn vrouw die ook in de tachtig is. Wijkverpleegkundige Eline van Wijngaarden probeert zoveel mogelijk aandacht te geven aan dit stel, maar mag met oog op besmettingsgevaar niet te vaak langskomen.

Intensivist Mustafa Albayrak praat ons bij over de situatie op de intensive care van het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. En verder: Het ziekenvervoer komt in het gedrang nu taxibedrijven dreigen om te vallen en chauffeurs zich afvragen wie zij wel en niet mogen meenemen uit besmettingsoogpunt. En we gaan op stap met SRV-man Dick Achterberg in de regio Apeldoorn. Deze rijdende supermarkt is een uitkomst voor geïsoleerde senioren.

Commentaar in de studio komt van huisarts Toosje Valkenburg.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 27 maart live om 19.35 uur op NPO 2.