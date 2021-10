Vrijdag in 'Meldpunt': Man verliest half miljoen door frauduleuze belegger

De gepensioneerde Teun Bil laat zich door een frauduleuze belegger overhalen om zijn vermogen te steken in een zeer risicovolle investering. Telkens als de waarde van zijn belegging daalt, wordt hij overgehaald om extra investeringen te doen.

Zo verdampt in tien dagen tijd bijna een half miljoen euro. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) luidt de noodklok vrijdag in 'Meldpunt'.

Fraude met malafide beleggingsproducten is in het afgelopen jaar met dertig procent toegenomen. De AFM en de Fraudehelpdesk zien beleggers vooral de mist in gaan met beleggingen in cryptomunten, valuta en hefboomproducten als CFD's. Daarom waarschuwen ze beleggers met een campagne.

Teun Bil (76) is zijn leven lang steenhouwer geweest. Bijna het hele pensioen dat hij als ondernemer voor zichzelf had opgebouwd raakt hij kwijt: 484.000 euro. Meneer Bil had zich laten overhalen om te beleggen in CFD's. Met deze 'contracts for difference' speculeren beleggers op koersverschillen van aandelen, valuta of grondstoffen zonder deze zelf te bezitten. Dit zijn zeer risicovolle beleggingen; bij ruim tachtig procent van de kleine beleggers loopt het uit op een financieel debacle, zoals bij meneer Bil. Diverse rechtszaken tegen dit bedrijf lopen uit op veroordelingen wegens 'oneerlijke handelspraktijken'. Is het niet tijd voor hardere maatregelen om beleggers te beschermen tegen frauduleuze beleggingspraktijken? Elles de Bruin spreekt hierover met Jan Boerboom, hoofd toezicht van de AFM.

Verder in 'Meldpunt': Te veel pensioen ontvangen

Ine Schreurs (67) ontvangt door een fout van het Rabobank Pensioenfonds jarenlang te veel pensioen, zonder dat ze dit weet. Het pensioenfonds blijkt te zijn vergeten haar pensioen met haar ex-man te verevenen. De 11.000 euro die ze te veel krijgt wordt de komende tien jaar ingehouden op haar pensioen. Hierdoor houdt ze maar een kwart van haar inkomen over.

MAX Ombudsman Rogier de Haan spreekt het pensioenfonds aan op deze fout en probeert tot een oplossing te komen voor mevrouw Schreurs.

