Vrijdag in 'Meldpunt': Maatregelen nodig om kinderarmoede te doorbreken

Eén op de dertien kinderen leeft in armoede. Zij ervaren met hun ouders flinke stress, worden buitengesloten en hebben een grote kans om later zelf in armoede terecht te komen. Hoe doorbreken we dat? SIRE voert campagne om de politiek in beweging te krijgen. Dit is vrijdag te zien in 'Meldpunt'.

Kinderarmoede

Een kwart miljoen kinderen kan nooit spontaan naar de film gaan, lid worden van een sportclub of een verjaardagfeestje vieren. Hun ouders moeten iedere euro omdraaien om hun vaste lasten en boodschappen te betalen. Voor extraatjes is vaak geen ruimte.

Thoke van Donselaar heeft twee kinderen van 1,5 en 10 jaar. Haar man heeft een bescheiden inkomen, maar kan slecht met geld omgaan. Daarom zijn er schulden en laat het gezin zich vrijwillig onder bewind plaatsen. Hierdoor moeten ze rondkomen van 100 euro per week. Een echt kinderfeestje heeft haar oudste dochter nooit gehad. En op vakantie zijn ze nog nooit geweest. De verwarming zal gezien de hoge gasprijs de komende maanden laag blijven. SIRE roept Nederland op een petitie te tekenen om de politiek in beweging te krijgen om kinderarmoede aan te pakken. Elles de Bruin spreekt met Lucy van der Helm van SIRE en maatschappelijk werker Jannine Speksnijder, over welke stappen de regering zou kunnen nemen. Verder in 'Meldpunt': coronavoucher

De Namibiëreis van de familie Turkenburg kan in 2020 vanwege corona niet doorgaan. Reisorganisator Van Geldorp Reizen geeft hun een coronavoucher ter waarde van 5600 euro en belooft de reis een jaar te verplaatsen. Als de familie in de zomer van dit jaar niets meer hoort, willen ze hun geld terug. Maar daar gaat Van Geldorp niet mee akkoord. MAX Ombudsman Jeanine Janssen springt in de bres en zoekt contact met Van Geldorp Reizen. 'Meldpunt', vrijdag 15 oktober om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.