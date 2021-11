Voorzitter Veiligheidsberaad Hubert Bruls te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam op NPO1.

Voorzitter Veiligheidsberaad Hubert Bruls

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad is te gast bij Rick Nieman. De burgemeester van Nijmegen geeft zijn reactie op de nieuwe coronamaatregelen. Hoe gaan de burgemeesters om met de tijdelijke lockdown?

Burgemeester Annemarie Penn

Burgemeester Annemarie Penn van Maastricht is te gast in 'WNL Op Zondag'. Wat betekent de tijdelijke lockdown voor de inwoners van haar stad? Welke reacties krijgt de burgemeester van ondernemers en burgers? Tegen welke dilemma’s loop de burgemeester aan?

Arts-microbioloog Marc Bonten

Arts-microbioloog Marc Bonten is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de laatste ontwikkelingen rond de epidemie en het vaccin. Is een tijdelijke lockdown en zijn boostervaccins genoeg om het virus klein te krijgen?

VVD-prominent Ed Nijpels

VVD-prominent Ed Nijpels is te gast bij Rick Nieman. Over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow. Ook gaat de voorzitter van het Klimaatberaad in op de gevolgen van de klimaatplannen.

Yoeri Albrecht

Directeur Yoeri Albrecht van debatcentrum De Balie is te gast in 'WNL Op Zondag'. Binnenkort komt de nieuwe politieke dramaserie 'Buza' op de buis. Yoeri Albrecht duikt in het tv-archief en selecteert een aantal opmerkelijke politieke tv-series.

'WNL Op Zondag', zondag 14 november om 10.00 uur op NPO 1.