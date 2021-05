Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze week is voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is te gast.

De voormalig campagneleider van de VVD begint een eigen bedrijf en heeft samen met drie anderen een bureau opgericht dat bedrijven, artiesten en (buitenlandse) politieke partijen gaat adviseren over te voeren campagnes.

CDA-prominent en oud-minister van financiën Onno Ruding is te gast bij Rick Nieman. De voormalig bewindsman kijkt terug op de politieke week en blikt vooruit op de formatie. PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius en media-ondernemer Sjuul Paradijs zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Zij discussiëren over een wetsvoorstel van de PvdA over Het Recht op Onbereikbaarheid. Ondernemer Joep Verbunt is te gast in 'WNL Op Zondag'. Deze week verscheen de Quote 100 jonge miljonairs. De jonge zakenman haalde de lijst met een bedrijf in matrassen. 'WNL Op Zondag', zondag 23 mei om 10.00 uur op NPO 1.