'Volle Zalen' dinsdag met Herman Finkers

Cabaretier Herman Finkers kreeg dit jaar de Blijvend Applaus Prijs als eerbetoon voor zijn hele oeuvre. Finkers' laatste soloprogramma dateert alweer van 12 jaar geleden, vanwege ziekte bleef het nadien bij incidentele optredens en projecten.

Finkers speelt nu de hoofdrol in de Twentse speelfilm 'De Beentjes van Sint Hildegard', die begin 2020 uitkomt. De film verhaalt over een man die letterlijk op de vlucht slaat voor de hem benauwende relatie met zijn vrouw. Finkers zelf bewerkte het van oorsprong Tsjechische script tot een mix van absurde humor en medemenselijkheid.

Hoe heeft hij het maken van de film ervaren? En wat is het verschil met de totstandkoming van een cabaretprogramma? Cornald Maas ontmoet de cabaretier in een klein ‘schrijvershuisje’ aan het riviertje De Dinkel, waar hij soms dagen en nachten achtereen doorbrengt.

Net als het personage in de film blijkt ook Finkers grote behoefte te hebben aan alleen zijn. Zien we de populaire cabaretier ooit nog terug in het theater? Een portret van een geliefde grappenmaker die in het licht van z’n ziekte leukemie elke nieuwe dag als een geschenk ervaart.

'Volle Zalen', dinsdag 17 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.