Vlaamse Joeri in 'Je Zal Het Maar Hebben'

Jurre Geluk bezoekt de Vlaamse Joeri (22) die 5 jaar geleden ernstig gewond is geraakt bij een dodehoekongeval. Hij werd geschept door een vrachtwagen en 600 meter meegesleurd.

Het ongeluk overleefde hij ternauwernood, maar de gevolgen waar hij nu elke dag mee moet leven zijn op zijn zachtst gezegd groot.

Verder zie je Deborah (32) die tot twee jaar geleden een gezonde jonge moeder was die volop van het leven genoot. Van de één op de andere dag kreeg ze de ziekte van Ménière. Deze ziekte zorgt voor te veel aan binnenoorvloeistof waardoor je last krijgt van aanvallen van duizeligheid, misselijkheid en oorsuizen. Eigenlijk leeft ze nu dus dagelijks met het gevoel van een kater. De oorzaak van de ziekte is onbekend en er is tot op heden nog geen medicijn voor gevonden. Toch probeert ze een zo normaal mogelijk leven te leiden, samen met haar gezin.

'Je Zal Het Maar Hebben', om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.