Vervolg van 'Ajouad en de Top 600' op NPO3.nl

Programmamaker Ajouad El Miloudi maakt een nieuwe 5-delige web only serie voor NPO3.nl over de Top 600. Het is een vervolg op het televisie-tweeluik 'Ajouad en de Top 600', dat vorig jaar werd uitgezonden op NPO 3 en voor veel publiciteit zorgde.

De fragmenten uit het tweeluik hadden online een grote aanhang en een vervolg op YouTube lag dan ook voor de hand.

De Top 600 is een lijst in Amsterdam voor jonge veelplegers van zogenaamde high impact crimes: straatroven, geweldsdelicten en ook drugshandel. Vergelijkbare lijsten bestaan er ook buiten Amsterdam. In deze web-only serie neemt Ajouad El Miloudi de kijker opnieuw mee in de harde wereld waarin deze jongeren tegen wil en dank verzeild raken. Ajouad blikt terug met oude bekenden uit het tweeluik en leert eveneens nieuwe jongeren kennen. Ook gaat hij verder in op de beste aanpak om jongeren weer op het rechte pad te krijgen. En er is nieuws over Steven, hoewel geen leuk nieuws. De kleurrijke wijkagent, bekend om zijn onconventionele aanpak, blijkt op non-actief te zijn gesteld.

Aflevering 1 - Yassine

Een nieuw verhaal. Ajouad ontmoet Yassine, een jongen die veel delicten heeft gepleegd waaronder woningovervallen. Hij vertelt onder andere over hoe hij in het verleden getipt werd door een kluizen-verzekeraar over nieuwe potentiële slachtoffers met veel geld in huis. Nu is hij sinds kort van de Top 600 lijst af en geeft hij workshops om uit de criminaliteit te komen. Ook neemt hij moeilijke jongens mee de natuur in.

Aflevering 2 – De strenge aanpak

Ajouad ontmoet de oud-mariniers van de Stichting Herstelling. Ze nemen moeilijke jongens waaronder Top 600 jongens onder hun hoede, begeleiden ze in het vinden van werk en/of een stageplek en brengen ze saamhorigheid en vooral discipline bij. Een van de jongens is Ayoub. Hij kampt met agressieproblemen en heeft een moeilijke jeugd gehad. Via begeleid wonen en het marinierstraject hoopt hij te kunnen re-integreren.

Aflevering 3 – De coach approach

Ajouad blikt terug met Sven, die we kennen uit de vorige serie. Hij stond op de PGA lijst, de Gooise variant van de Amsterdamse Top 600 en volgde een coachingtraject bij buddycoach Appie. Sven runt nu zijn eigen callcenter en heeft de criminaliteit achter zich gelaten. Ook kijken we hoe ex-voetbalprof Mustafa probleemjongeren helpt in Arnhem, de vijfde stad als het gaat om jeugdcriminaliteit.

Aflevering 4 – What happened to wijkagent Steven?

Steven de Groot is als wijkagent niet meer werkzaam in Amsterdam-West. Hij is op non-actief gesteld. Wat is er gebeurd? Ajouad spreekt met zijn voormalig belangenbehartiger en met de ex- lachgaskoning Deniz, die een handtekeningenactie is gestart om Steven terug te krijgen.

Aflevering 5 – Rivelino & Giuliano

Rivelino kwam als jongen veelvuldig in aanraking met politie en justitie. Inmiddels heeft hij God gevonden en begeleidt hij Top 600 jongeren om op het rechte pad te blijven. Giuliano staat in de Top 600 en probeert uit het milieu te komen met hulp van Rivelino.

'Ajouad en de Top 600 – Het Vervolg', vanaf 21 mei elke vrijdag vanaf 15.00 uur op NPO3.nl.