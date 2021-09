Vermissing kind en beelden overvallers die nachtportier neersteken in 'Opsporing Verzocht'

Vanavond in de uitzending van 'Opsporing Verzocht' een aantal uiterst urgente oproepen en bewakingsbeelden over onder andere een vermissing, moord en overvallen. Zo vraagt de politie kijkers om uit te kijken naar de vermiste 15-jarige Bianca Abageru.

Zij verdween 16 augustus in Ossendrecht. In de uitzending worden meer foto’s getoond van Bianca dan die in het Vermiste Kind Alert vandaag zijn verspreid. Ook worden de eerste bewakingsbeelden getoond rond een reeks bedreigingen in onder andere Alblasserdam, na de zogenaamde 'vergisontvoering'.

Overvallers steken nachtportier in been: 10.000 euro voor gouden tip

Op 30 augustus is in een hotel in Badhoevedorp een uiterst gewelddadige overval gepleegd op het Amrath-hotel. Daarbij is een nachtportier door twee overvallers zeer bewust gestoken met een groot mes, om hem de codes voor de kluis af te dwingen. Die had de portier echter helemaal niet. Ook een hotelgaste is ernstig bedreigd. Door de extreme gewelddadigheid van de overval is besloten een beloning van 10.000 euro beschikbaar te stellen voor de tip die deze zaak oplost.

Man steekt uit niets kind (12) neer

In een park in Delft is deze zomer een spelend meisje van achter in haar nek gestoken door een nog altijd onbekende man. Dat gebeurde voor de ogen van haar vriendinnetje, die eveneens pas twaalf jaar is. Er werd al eerder een compositietekening van de dader verspreid. Vanavond nieuwe informatie over hoe de man de het meisje uit het niets aanviel.

Hond blijft waken bij fataal geraakte Wisam Al-Abbasi in Capelle aan den Ijssel

Het was een hartverscheurend beeld: een hond die geduldig blijft wachten op de plek waar zijn baasje net was neergeschoten. Op vrijdag 23 juli werd in Capelle aan den Ijssel de 37- jarige Wisam Al-Abbasi van dichtbij onder schot genomen in het parkje waar hij zijn hond uitliet. Wisam overleed even later in het ziekenhuis. In 'Opsporing Verzocht' toont de politie vanavond beelden van de vermoedelijke schutter en diens handlanger. Ook is er inmiddels belangrijke informatie over de twee auto’s die ze gebruikten.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 7 september om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.