Verhalen over veerkracht, liefde en licht in 'Voor Wie Steek Jij een Kaarsje Op'?

Op dinsdag 2 november, Allerzielen, is voor de 10e keer op rij de jaarlijkse terugblik van KRO-NCRV op het afgelopen jaar te zien. 'Voor Wie Steek Jij een Kaarsje Op?' komt dit keer vanuit het centrum van Amersfoort. Anita Witzier brandt samen met nabestaanden een kaars om de herinnering levend te houden.

Na de stille, ingetogen herdenkingen in coronatijd is er weer ruimte om elkaar te ontmoeten en verhalen te delen over veerkracht, liefde en licht.

In de uitzending staan we ook stil bij sporticoon Bibian Mentel en Kees Veldboer van Stichting Ambulance Wens. Daarnaast aandacht voor fataal geweld tegen vrouwen en de mentale gezondheid van jongeren. Speciaal voor deze uitzending vertolken de 3JS een akoestische versie van het nummer 'Vreemde leegte' dat is opgedragen aan het overleden dochtertje van Jan Dulles.

Dodelijke liefde

Gruwelijk genoeg wordt maar liefst 40 keer per jaar een vrouw gedood door haar partner, vriend of ex. Het overkwam Eva Veerman (28) uit Volendam. De dader, haar vriend, maakt in de cel een einde aan zijn leven. Naar het waarom van de moord kunnen de ouders en vriendinnen alleen maar raden. Eva is een bruisende, positieve vrouw. Overdag staat ze in de viswinkel en in haar vrije tijd werkt ze in de sportschool haar droom. De kracht die ze daar vindt kan haar niet beschermen tegen het geweld van haar vriend.

Lockdown slachtoffer

Het is in januari een schokkend nieuwsbericht: 'jongen dood gevonden in tentje'. Achter de krantenkoppen gaat een verhaal schuil van eenzaamheid en onmacht. De energieke, slimme Pepijn Remmers (14) uit Amsterdam Noord kan zijn draai niet vinden tijdens de lockdown. Het online-onderwijs valt hem zwaar, hij mist zijn vrienden en zoekt een uitlaatklep. Op een steenworp van zijn ouderlijk huis zet hij een tentje op, slikt een drugs pilletje en houdt zich warm met een gasstelletje. De meegebrachte koolmonoxidemelder heeft hem niet kunnen redden. De veerkracht van de ouders is bijzonder. Ze verdrinken niet in hun verdriet, maar geven woorden aan het grotere maatschappelijke probleem: de verwaarlozing van de mentale gezondheid van jongeren. Samen met buurtgenoten maken ze een herdenkingspad naar de plek waar Pepijn stierf: het Pepijnpad.

Alles kan

Artsen geven haar bij de geboorte geen enkele kans, maar Maaike Kersten (31) uit Groningen bewijst hun ongelijk. Haar instelling is: alles kan. Parachutespringen, zwemmen, autorijden en verre reizen. Ze haalt alles uit het leven ondanks haar fysieke beperkingen door een open ruggetje. Daarnaast zet Maaike zich vurig in voor een drempelloze samenleving. Met succes: ze zorgt dat er studentenhuisvesting komt voor jongeren met een beperking. Ik heb een mooi leven gehad, zegt ze kort voor haar overlijden. Voor haar ouders zijn het woorden van troost.

De koning van Breda

Als kleine jongen speelt hij ridder en dat is hij zijn leven lang blijven doen. Cor Vermeulen (61) uit Breda maakt van het verkleden zijn levenswerk. Hij verzamelt een groep mensen om zich heen die hij helpt met het uitleven van hun dromen. Samen verzorgen ze evenementen en luisteren feesten op. Vlak voor zijn dood wordt hij geridderd door de burgemeester vanwege zijn inzet voor Breda. Als het lintje wordt opgespeld vraagt hij zich geëmotioneerd af of ie nou echt een ridder is. Cor is begraven in zijn koningsmantel en zijn dochter zet het levenswerk van haar vader nu alleen voort.

Een of twee bolletjes ijs

Ze is een held voor vrouwen met borstkanker. Suzanne Kemps (48) uit Deventer zet zich met haar bedrijf Proudbreast in voor lotgenoten die net als zij een van of twee borsten moeten missen. Met draagbare, zachte protheses, die er niet uitzien als plastic kipfilets, maakt ze hun leven dragelijker. Samen met haar vriendin/zakenpartner sleept ze zelfs een prijs in wacht. Maar Suzanne wordt weer ziek. De kanker is terug, nu in de botten. De tijd die haar nog rest is ze er voor haar tienerdochters en man. Ze schrijft een afscheidsbrief waarin ze haar levenswijsheid deelt: of je nou 1 bolletje of 2 bolletjes ijs krijgt: het gaat erom dat je ervan geniet.

De uitzending gaat online verder op het platform www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl

Anita Witzier brengt daar een ode aan de liefde met nabestaanden. Kijkers kunnen vragen stellen aan rouwdeskundige Manu Keirse. Hij is dé specialist op het gebied van rouw en verlies en weet met zijn praktische adviezen mensen verder te helpen en te troosten.

Dit jaar biedt de KRO-NCRV opnieuw de mogelijkheid om online een kaarsje op te steken voor overleden dierbaren. Dit kan op www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl

NPO Radio 4 en 5 stellen verschillende playlists samen in het kader van 'Voor Wie Steek Jij een Kaarsje Op'?

'Voor Wie Steek Jij een Kaarsje Op?', dinsdag 2 november om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.