Veel liefdevolle verhalen in nieuwe aflevering van 'Hello Goodbye'

Foto: © KRO-NCRV 2021

In deze aflevering van 'Hello Goodbye' wacht een jongen op zijn geliefde die voorgoed bij hem komt wonen. Verder vertelt een man over zijn aankomende beenamputatie en praat Joris met een vrouw over hoe ze na ruim dertig jaar weer in contact is gekomen met haar Colombiaanse jeugdliefde.