Vaderdag in 'Een Huis Vol in Quarantaine'

Het is nu anderhalf jaar geleden dat vader Michel Quaedackers plotseling overleed aan een hartstilstand. De familie vindt het belangrijk om hem te blijven eren tijdens vaderdag.

Alsof thuisquarantaine nog niet zwaar genoeg is belandt Xaviée in het gips. Rob en Thaila besluiten desondanks met het hele gezin te gaan bbq-en, maar dan blijkt dat je je zelfs met 10 broers en zussen erg alleen kan voelen.

De familie Kraan gaat verhuizen naar een groter huis in dezelfde buurt. Over zes weken gaan ze over en om last minute stress te voorkomen, wil Linda vast een start maken met een grote opruimsessie, maar bij het opruimen worden er ook een aantal onverwachte vondsten gedaan.

'Een Huis Vol in Quarantaine', woensdag 22 juli om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.