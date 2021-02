Update van de 'Koninklijke constructies' in 'Zembla'

'Zembla' onderzoekt de voorkeursbehandeling die de overheid hanteert als het gaat om het koningshuis. Ze ontdekken hoe de familie omgaat met belangrijk cultureel erfgoed.

Ook onthullen ze de details van een omstreden subsidieregeling die koning Willem-Alexander 4,7 miljoen euro oplevert. Terwijl de overheid stelt dat ze de koning hetzelfde behandelt als elke andere burger, laat Zembla zien dat er al jaren sprake is van een voorkeursbehandeling. Deze uitzending is in mei 2020 voor het eerst uitgezonden en maakte veel los. Hebben de overheid en de Koning sindsdien meer openheid gegeven?

'Zembla', donderdag 11 februari om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.