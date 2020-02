'Unexplained and Unexplored' op Discovery

Ligt er serieus een 16e-eeuws schip vol goud begraven in de woestijn van CaliforniŽ? De geruchten zijn zo hardnekkig dat ontdekkingsreiziger Justin Forland en filmmaker Emiliano Ruprah op onderzoek uitgaan.

Het is hun eerste missie van de nieuwe serie 'Unexplained and Unexplored' waarin ze in totaal acht bijzondere mysteries op aarde proberen op te lossen. Gewapend met historische kaarten en moderne technologieën willen ze antwoorden vinden die nog niet eerder zijn achterhaald.

Zo gaan ze op ook op zoek naar de verloren goudmijn waar een professor in 1890 op zijn sterfbed over had verteld en waar nog wel 200 miljoen aan goud in zou liggen. Ook speuren ze naar de mythische Fontein van de Eeuwige Jeugd met de hulp van 500 jaar oude kaarten en gaan ze zelfs op zoek naar de Ark van het Verbond, de verloren gewaande bewaarplek van de tien geboden.

Kunnen zij nieuwe aanwijzingen vinden waar deze heilige graal zich mogelijk bevindt?

'Unexplained and Unexplored', vrijdag 21 februari om 20.30 uur op Discovery.