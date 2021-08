'Typisch' volgt een bijzondere groene bubbel Ecowijk Culemborg

'Typisch' is in Culemborg. In dit historische vestingstadje aan de Lek ligt de jonge Ecowijk EVA Lanxmeer. De wijk is wereldberoemd, maar in Nederland vrij onbekend. De wijk is autoluw, de huizen zijn energiebesparend en bijvoorbeeld de gemeenschappelijke tuinen en stadsboerderij worden door de ongeveer 300 huishoudens zelf onderhouden.

Dat betekent dat je niet alleen een beetje idealistisch moet zijn, maar ook moet willen samenwerken met de andere mensen uit de wijk.

Wilfriede is 91 jaar oud en woont in het seniorencomplex in de wijk 'Het Kwarteel'. Nog elke dag werkt ze in de gemeenschappelijke tuin, volgens biologisch-dynamische principes. Een poos geleden is Wilfriede gevallen maar tot ieders verbazing is ze er weer helemaal bovenop gekomen. Iedere ochtend staat Wilfriede op met een zonnegroet die ze samen met haar buurtbewoners uitvoert.

Henk werkte als beginnend timmerman in Afrika en dat heeft hem nooit losgelaten. Hij heeft in de wijk nu een timmerwerkplaats aan huis. In deze werkplaats maakt hij al meer dan 60 jaar allerlei dingen van afvalhout en de opbrengst gebruikt hij om projecten op te zetten in zijn geliefde Afrika. Inmiddels heeft hij al meer dan 1 miljoen euro opgehaald. Zijn vrouw Corrie zegt: 'Henk heeft een missie, en mijn missie is Henk.'

Naast de Ecowijk ligt de Gelderlandfabriek. Een culturele broedplaats met een theater en ateliers voor kunstenaars. Een van die kunsternaars is Ronald, hij maakt rekwisieten voor theater. Zo heeft hij bijvoorbeeld een apenpak gemaakt voor theatergroep Vis-a-Vis. Daarnaast heeft hij een vaste opdracht bij het Openluchtmuseum in Arnhem. De levensechte poppen die je daar ziet, werden door hem ontworpen.

Ook Iris woont in de Ecowijk. Ze is onderwijsdeskundige, geeft professionele haakcursussen, is doula én geeft haar oudste twee kinderen thuisonderwijs. Ze heeft een eigen kijk op de manier van lesgeven en in Culemborg kon ze geen school vinden die aansluit bij deze opvattingen. Feras is samen met zijn gezin gevlucht uit Syrië en woont nu 5 jaar in de wijk. Voor vluchtelingenwerk fungeert hij vaak als tolk of adviseur voor andere Syriërs. Daarnaast werkt hij graag in de gezamenlijke tuin of gaat hij langs bij zijn goede vriend en voormalig taalcoach Jan.

