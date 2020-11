'Typisch Renesse' over de veerkracht van een populaire badplaats in coronatijd

Wijkagent Douwe, de bedrijvige Iris met het Downsyndroom, garagehouder Wahe, zeehondenwachter Leo, horecaondernemers Jimmy, Nikki en de familie Hu in BNNVARA-serie 'Typisch Renesse'.

De nieuwe reeks 'Typisch' speelt zich af in Renesse. Met 1500 inwoners en maar liefst 30.000 slaapplaatsen voor toeristen is dit een populaire badplaats. Tijdens de lockdown was het ook hier doodstil op straat, maar gelukkig mochten de terrassen vanaf 1 juni weer open. De camera's van 'Typisch' legden vast hoe het leven weer op gang kwam in de zomer tot de avond van de persconferentie op 13 oktober. Cafés en restaurants moeten voor minstens 4 weken weer dicht. Wat voor gevolgen hebben de maatregelen voor de inwoners? Hoe blijven ze positief en pakken ze de draad weer op?

Iris (26) woont bij haar ouders en heeft het syndroom van Down. Ze is eigenwijs en zit vol grapjes. Haar dagelijks leven is gevuld met activiteiten en vrijwilligerswerk, maar kan dat door de coronamaatregelen nog doorgaan? Ouders Ella en Bert kozen er bewust voor om hun dochter niet in een woonvorm te laten wonen. Zij vinden het lastig dat zoveel mensen een mening hebben over Iris. Douwe kwam uit Friesland als jong agentje, en is nu al 40 jaar dé wijkagent van Renesse. Na de dood van zijn eerste vrouw vond hij al heel snel een nieuwe liefde. Zijn dochter Femke (raadslid voor Groenlinks op Schouwen-Duiveland) vond dat heel moeilijk en wilde haar vader nauwelijks zien. Nu zijn ze weer heel close, want liefde overwint alles.

Wahe (22) heeft Armeense wortels, maar voelt zich 'echt een Zeeuw.' Hij heeft een garagebedrijf in Scharendijke, met uitzicht op de weilanden waar hij dagelijks geniet van de rust, het groen en de geur. Leo is zeehondenwachter en ondernemer. Zijn uitvalsbasis is hotel De Zeeuwse Stromen, dat nu wordt gerund door zijn dochter Kim. Na een ernstig motorongeluk gooide Leo z'n leven om en toen zijn dochter kanker kreeg hielp hij haar om erdoorheen te komen.

Jimmy en Nikki zijn horecaondernemers. De opa van Jimmy begon ooit met een eenvoudig strandtentje, daarna heeft de horecafamilie een imperium opgebouwd. Maar is dat in deze tijd nog vol te houden? De familie Hu van het Chinese restaurant Royal Garden is de hele zomer alleen maar aan het werk. Dochter Leah moet eigenlijk studeren, maar komt daar nauwelijks aan toe door de drukte. 's Avonds zakt de familie met z'n allen op de bank. De keuken thuis, die gebruiken ze bijna niet.

'Typisch' heeft ook een podcast, met verhalen die je níet op televisie ziet. Vanaf 2 november is de podcast 'Verdronken Verdriet' te beluisteren. Tijdens het filmen ontmoet Lisa Bom (één van de makers van 'Typisch Renesse') een onbekend familielid. Wie is zij? Lisa stuit op een verzwegen familiedrama dat haar terugvoert naar de Watersnoodramp van 1953. Hoe dieper ze graaft om de waarheid te achterhalen, hoe meer familieleden ze ontdekt waar nooit meer over is gesproken. Zoals de kinderen die destijds verdronken en de in de rampnacht geboren baby die drijvend op een vlot de kou niet overleefde. In de podcast doorbreekt Lisa voor het eerst het Zeeuwse zwijgen.

Beluister hier de trailer van de podcast 'Verdronken Verdriet'.

'Typisch Renesse ', vanaf 2 november iedere maandag t/m donderdag om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.