'Typisch' meert aan in waterrijk Dordrecht

Foto: © EO 2021

Onder de rook van Rotterdam en omringd door vijf rivieren ligt één van Nederlands mooiste steden. Het is eigenlijk een eiland met 'Schapenkoppen' als bewoners. Als ze hier over het water turen, spreken de Dordtenaren over de rest van Nederland dan ook wel als 'de overkant'.