'TV Monument': Tineke de Nooij 60 jaar in het vak

Op zaterdag 26 september, om 17.10 uur op NPO 1, zendt MAX het 'TV Monument' van Tineke de Nooij uit. Het gaat om een nieuwe montage van een eerdere uitzending, die MAX ter ere van 60 jaar Tineke op de radio uitzendt.

In de vernieuwde versie bijdragen van onder anderen Jan Slagter en Peter Koelewijn.

In 'TV Monument' belicht programmamaker Han Peekel personen die iconisch zijn voor de mediageschiedenis. En daar hoort radiolegende Tineke de Nooij natuurlijk bij! In 'TV Monument' kijken we met Tineke terug op haar enerverende leven en horen we wat collega’s uit het vak over haar en haar werk te zeggen hebben.

Tinekes carrière begon bij de zeezender Radio Veronica. Ze maakte niet alleen radio, maar ook tv-documentaires en introduceerde de middagtelevisie in Nederland. Ze won vele prijzen, waaronder een RadioBitches Oeuvre Award, de ere-Zilveren Reissmicrofoon en de Marconi Award.

De Nooij nadert haar tachtigste verjaardag en is nog wekelijks te horen met haar 'TinekeShow' op NPO Radio 5. Zestig jaar zit ze nu in het radio- en televisie-vak, en dat wordt bij MAX uitbundig gevierd. Op de radio, met een heuse podcast en op tv, met onder meer deze speciale aflevering van 'TV Monument', die chroniqueur Han Peekel van haar maakte.



'TV Monument: Tineke de Nooij 60 jaar het in het vak', zaterdag 26 september om 17.10 uur op NPO 1.