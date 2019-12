'Tijd voor MAX Oudejaarsshow': een feestelijke oudejaarsavond!

Foto: Omroep MAX - © Hans Vink 2019

Dinsdag 31 december sluiten Martine van Os en Sybrand Niessen om 17.05 uur op NPO 1 het jaar af met de 'Tijd voor MAX Oudejaarsshow'.

Met gasten als Samantha Steenwijk, Arthur Brand en Dionne Stax bespreken zij het afgelopen jaar én wordt er vooruitgeblikt naar 2020!

Zoals elk jaar is er op 31 december een speciale 'Tijd voor MAX Oudejaarsshow' met Martine van Os en Sybrand Niessen. In de feestelijk versierde studio ontvangen zij dit jaar Robèrt van Beckhoven, Janny van der Heijden, Samantha Steenwijk, Dionne Stax, Eric van Tijn en Arthur Brand. Er wordt teruggekeken op het voorbije jaar en alvast vooruitgeblikt op ieders plannen voor 2020.

Tijdens de uitzending passeren alle hoogtepunten en bijzondere gebeurtenissen uit het afgelopen jaar de revue. Culinair expert Janny van der Heijden en Meester Patissier Robèrt van Beckhoven verhogen de sfeer met zelfgemaakte hapjes en drankjes. En in het publiek ontdekt de kijker veel andere bekende gezichten, waaronder verschillende vaste deskundigen die het programma met hun kennis en kunde ondersteunen. Ook een spectaculair optreden mag natuurlijk niet ontbreken. In de studio is Samantha Steenwijk met de Marcel Fisser Band! Dat wordt een Happy New Year!

'Tijd voor MAX Oudejaarsshow', dinsdag 31 december om 17.05 uur op NPO 1.