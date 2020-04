'Stranger Among Us' op Dplay

In elke gemeenschap, in elk gezin en in elke vriendengroep bestaat een kwetsbaar evenwicht dat de vrede bewaart. Maar soms kan dat evenwicht worden verstoord door de komst van iemand die, al dan niet bewust, een golf van geweld teweegbrengt.

De nieuwe serie 'Stranger Among Us' vertelt de bizarre, maar waargebeurde verhalen van gevestigde gemeenschappen en vriendenkringen die verstoord worden door de komst van een nieuwkomer, wiens aanwezigheid tot moord leidt en waarbij gaandeweg duidelijk wordt dat niet iedereen is wie hij of zij lijkt. Elke zaak wordt vanuit diverse invalshoeken belicht aan de hand van gedramatiseerde reconstructies, archiefbeelden en interviews met rechercheurs, journalisten, familieleden, vrienden en betrokkenen.

Zaken die aan bod komen zijn onder andere die van drie kerstbomenkwekers die op meedogenloze wijze worden doodgeschoten en een dermatoloog uit Chicago die in zijn behandelkamer wordt doodgemarteld. Deze serie laat zien dat de gevaarlijkste mensen juist die mensen zijn van wie je het totaal niet verwacht.

'Stranger Among Us', vanaf zaterdag 25 april op Dplay.