'Stand van Nederland': 'Ondernemen in Crisistijd deel 3'

'Stand van Nederland' volgt, zolang de coronacrisis duurt, een aantal ondernemers die de impact van maatregelen keihard voelt: dreigende faillissementen, een lege kas, personeel op straat.

Maar daarnaast levert het programma portretten van veerkrachtige ondernemers die door aanpassingen in hun bedrijf de crisis proberen te overleven. We zitten inmiddels in week negen van deze ongekende crisis.

Etalagepoppen

Sinds de horeca dicht is, hebben bijna 22 duizend horecawerkgevers een eerste voorschot van in totaal 828 miljoen uitgekeerd gekregen en velen van hen zijn blij dat ze per 1 juni weer beperkt open kunnen. Zo ook chef-kok en restaurateur Ron Blaauw. Hij is klaar voor de opening in de anderhalve meter-economie. 'Met anderhalve meter afstand tot de tafels, zitten we op zo’n 35 tot 40 procent van onze normale capaciteit als we dubbele shifts gaan draaien. We hebben bufferzones gecreëerd door het plaatsen van paspoppen op het terras en in het restaurant. Aan iedere tafel wordt een van de gasten aangewezen als maître. Deze persoon krijgt de verantwoordelijkheid over de trolley waarop standaard desinfecterende gel, een fles wijn, water en ijs op staan.'

Transport

De Nederlandse transportsector telt bijna 44 duizend bedrijven en er werken ongeveer een half miljoen mensen. Vrachtwagenchauffeur Ben Goudsblom is één van hen. Hij wordt nog steeds ingehuurd door ondernemer Cees de Waard die 20 vrachtwagens naar Italië laat rijden. Ben kan gewoon zijn ritten naar Italië blijven maken, maar hij gaat wel met zijn truck in Freiburg (Duitsland) de trein op om veel rompslomp en oponthoud bij de Zwitserse grens te vermijden. Dit weekend is zijn eindbestemming de stad Napels. Onderweg, rijdend door een spookachtig leeg Italië, is hij alleen en moet hij zijn eigen kostje koken.

Aardappelboer

De aardappelsector staat op zijn kop. Dat merkt ook aardappelboer Leon Noordam die met zijn oogst blijft zitten. Zijn hele schuur staat vol met aardappelen die hij niet kwijt kan. De Brancheorganisatie Akkerbouw verwacht dat 1 miljoen ton fritesaardappelen niet verwerkt kan worden, omdat de afzet is weggevallen. De schade daarvan wordt geschat tussen de 150 en 200 miljoen euro.

Pedicure

Eén van de drie ondernemende zusjes Hasnaoui die 'Stand van Nederland' volgt, is weer aan het werk! Hanna mocht haar schoonheidssalon in Amstelveen vorige week weer openen en dat is haar redding geweest. Met haar zusje Kaja die goudsmit is gaat het redelijk, maar zusje Bahya die een cateringbedrijf heeft kan nog steeds niet aan het werk.

Verder zie je een aantal ondernemers terug, die in eerdere afleveringen werden geportretteerd. Angelien van den Nouweland, eigenaar van een rozenkwekerij, uitvaartondernemer Jan Jaap Palma en harpiste Petra Rosa

'Stand van Nederland' is het maandelijkse economieprogramma van de NPO. Iedere maand zoekt de onderzoeksredactie van WNL op basis van data-onderzoek een onderwerp tot op de bodem uit, daarbij gebruik makend van onder meer gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In verband met de coronacrisis zijn de makers op zoek gegaan naar ondernemers die direct met deze economische crisis te maken hebben.

'Stand van Nederland', donderdag 21 mei om 20.30 uur bij Omroep WNL op NPO 2.