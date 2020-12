Special 'Het Echte Leven in de Dierentuin' over de kleine reuzenpanda

'Het Echte Leven in de Dierentuin' is terug met een bijzondere aflevering over een heel speciale gebeurtenis. De eerste panda die ooit in Nederland geboren is, groeit op.

Een groot avontuur vol uitdagingen. Moeder Wu Wen houdt het uiterst kwetsbare jong zo lang mogelijk veilig bij zich. De kleine Fan Xing zit juist vol ongeduld om een echte reuzenpanda te worden en de wereld te veroveren. Maar daarvoor heeft hij nog een lange weg te gaan.

Een pasgeboren reuzenpanda staat voor veel uitdagingen. Speciale cameratechnieken brengen dit in beeld zoals we van Het echte leven in de dierentuin gewend zijn. We kijken mee in het hermetisch afgesloten kraamhol, waar de nog blinde en dove Fan Xing moeders warmte en zorg hard nodig heeft, zeker in de meest kwetsbare eerste 10 dagen. Maar Wu Wen heeft nog geen enkele ervaring als moederpanda. In de eerste nacht gaat ze al met haar kleine jong aan de wandel het kraamhol uit. Ze ontdekt tot haar schrik dat ze haar jong snel kwijt kan raken onder de bamboebladeren.

Je bent pas een reuzenpanda als je kunt klimmen. Fan Xing doet niets liever dan dat oefenen. Hij bestijgt alles wat hij tegenkomt: stenen, takken en hooibalen. Daar horen wel een paar harde lessen bij. Wie klimt, moet ook leren vallen. Buiten staan metershoge bomen. Jonge panda’s klimmen hier instinctief in om veilig te wachten als hun moeder voedsel verzamelt. Unieke beelden laten zien hoe Wu Wen haar jong voorbereid op vallen van grote hoogte. En als de luiken naar buiten zich 6 maanden na zijn geboorte openen, mag hij zich bewijzen. Schuilt er in deze kleine panda een echte reuzenpanda?

'De kleine reuzenpanda – Het echte leven in de dierentuin' is een coproductie van de NTR en ICP en opgenomen in Ouwehands Dierenpark.

'Het Echte Leven in de Dierentuin', zaterdag 26 december om 19.05 uur op NPO 1.