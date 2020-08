'Sergio & Axel: Van de Kaart' in Zeeland

De voorbije weken maakten Sergio en Axel zes onvergetelijke reizen. Ze proefden culinaire hoogstandjes in Thailand, Mexico, India, Noorwegen, Libanon en Japan en ontdekten er de lokale specialiteiten.

In elk land verzamelde Sergio de beste ingrediënten, waarmee hij in deze slotaflevering een menu op tafel tovert, zoals alleen hij dat kan. Samen met Axel nodigt Sergio 40 gelukkige winnaars uit om daarvan te komen proeven tijdens een uitzonderlijke service in zijn restaurant AIRrepublic in Cadzand. Een 6-gangenmenu waarin hij alle opgedane inspiratie en ervaringen van zijn wereldreis samenbrengt.

'Sergio & Axel: Van de Kaart', donderdag 27 augustus om 21.00 uur op NPO 3.