'Radar' over vakantiehuisjes en zelftesten

De prijzen voor Nederlandse vakantiehuisjes zijn door corona harder gestegen dan ooit. Dat blijkt uit onderzoek van 'Radar' samen met een vakantiepark vergelijker. Uit berekeningen blijkt dat door corona de gemiddelde prijs van een vakantiehuis met zo'n 8% tot 13% is gestegen.

Terwijl normaal de prijzen met 3% tot 4% per jaar stijgen, dat is dus een verdubbeling. In de komende meivakantie zie je zelfs uitschieters van 25%. 'Radar 'krijgt veel mailtjes van consumenten die klagen over de hoge prijzen, en nu blijkt dus dat hun onderbuikgevoel klopt. Maken de vakantieparken misbruik van de situatie of is het een simpele kwestie van vraag en aanbod. We praten erover in de studio met de Consumentenbond.

Sinds een paar weken te koop bij drogisterij, apotheek en online, de COVID-zelftesten. Het RIVM heeft 4 zelftesten officieel goedgekeurd. Maar als je zoekt op Google kom je meer merken tegen die makkelijk te bestellen zijn. En dan de voorlichting, hoe is die? En de gebruiksaanwijzing, is die duidelijk genoeg? En hoe weet je dat je de test goed hebt gedaan? En betekent een negatieve test dat je dan weer kan doen en laten wat je wil? Veel vragen, Fons gaat op zoek naar de antwoorden.

'Radar', maandag 19 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.