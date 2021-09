'Radar' onderzoekt de problemen met pakketbezorging

Een pakket met breekbare spullen die over de schutting bij de buren wordt gegooid. Of een duur apparaat dat in een kliko wordt gelegd die 10 minuten later wordt geleegd door de vuilnisman. Problemen met pakketbezorging, het komt helaas vaker voor dan we zouden willen.

Blijkt ook uit een enquête van 'Radar', ingevuld door bijna 26.000 mensen. Bij bijna de helft daarvan is het wel eens misgegaan met pakketbezorging. En dan beginnen de problemen. Want als je bij het postbedrijf aanklopt om te klagen, word je linea recta doorverwezen naar het bedrijf waar je je product besteld hebt. Die is namelijk verantwoordelijk als er iets misgaat met de bezorging en niet het postbedrijf. Maar wat als het bedrijf ook geen sjoege geeft? Maandag in 'Radar'.

