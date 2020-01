'Professors op Pad' Oosterschelde

Vrijdag 3 januari om 19.55 uur op NPO 2 zendt MAX een nieuwe aflevering uit van 'Professors op Pad'. In dit programma neemt prof. mr. Pieter van Vollenhoven, samen met zijn collega en goede vriend prof. dr. Joop Schaminée, de kijker mee op een boeiende ontdekkingsreis.

Deze week reizen de heren af naar de Oosterschelde.

In deze aflevering bezoeken prof. mr. Pieter van Vollenhoven en prof. dr. Joop Schaminée de plek waar in 1953 de Watersnoodramp is begonnen met een dijkdoorbraak. Vanuit De Schelphoek worden de professors meegenomen naar een bijzondere plek, waar iedereen kan zien hoe mooi het onderwaterleven in de Oosterschelde is. Vlakbij het Watersnood Museum, in de branding, treffen ze de ‘onderwater tuinen’ aan, die bij hoogwater vollopen met water en bij laagwater vol blijven staan met water uit de Oosterschelde. In de bakken is te zien wat er allemaal in de Oosterschelde leeft.

Over het programma 'Professors op Pad'

Dat natuur en fotografie goed samengaan, laat prof. mr. Pieter van Vollenhoven als enthousiast natuurfotograaf graag zien. In de natuurserie 'Professors op Pad' bekijken we de Nederlandse natuur door de lens van de heer Van Vollenhoven. Prof. dr. Joop Schaminée weet als botanicus van alles over het landschap, alle bloemen, bomen en planten. Samen trekken de twee natuurliefhebbers door zes bijzondere Nederlandse natuurgebieden om te observeren, te ervaren en te vertellen.

'Professors op Pad', vrijdag 3 januari om 19.55 uur op NPO 2.