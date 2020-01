'Professors op Pad' in Zuid-Limburg

Vrijdag 10 januari om 19.50 uur op NPO 2 zendt MAX een nieuwe aflevering uit van 'Professors op Pad'. In dit programma neemt prof. mr. Pieter van Vollenhoven, samen met zijn collega en goede vriend prof. dr. Joop Schaminée, de kijker mee op een boeiende ontdekkingsreis. Deze week reizen de heren af naar Zuid-Limburg.

In de vijfde aflevering bezoeken de professors het heuvellandschap in het meest zuidelijke deel van het land rondom Slenaken in het Gulpdal. Samen met boswachter Niki Jasper gaan de twee vrienden op zoek naar de Hazelmuis. Deze muis wordt, vanwege zijn lange staart, het aapje van het zuiden genoemd.

'Professors op Pad', vrijdag 10 januari om 19.50 uur op NPO 2.