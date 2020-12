Oudejaarsavond bij RTL 4: 'The Masked Singer Special' én Guido Weijers

RTL 4 blijft tot in de laatste minuten van 2020 zijn kijkers entertainen. Met een special van de kijkcijferhit 'The Masked Singer' én 'De Oudejaarsconference 2020' van Guido Weijers.

'The Masked Singer': Oud & Nieuw Special

Op Oudejaarsavond staat er een bijzondere special van kijkcijferhit ‘The Masked Singer’ op het programma. Vijf nieuwe, feestelijke karakters nemen het tegen elkaar op tijdens spetterende solo’s, duetten en groepacts. Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver doen ook die avond hun uiterste best om de identiteit te achterhalen van de BN’ers die schuilgaan achter de maskers.



Guido Weijers: 'De Oudejaarsconference 2020'

Guido Weijers houdt je een keiharde lachspiegel voor terwijl de wereld in de fik staat. En lachen zal je! Weijers roast het nieuws, puur en zonder filter. Hij zaagt hoge bomen bij de knieën af en raast dwars door het bizarre 2020. De tijdsgeest werd nog nooit zo scherp gevangen in een avond vol ongemakkelijke waarheden, gitzwarte humor en intelligente grappen. Het is vijf voor twaalf. Iemand moet confronteren. Iemand die makkelijk praten heeft. Daarom staat Weijers op en sluit voor de 10e keer het jaar af. Welkom bij De Oudejaarsconference 2020.



'The Masked Singer: Oud & Nieuw Special', donderdag 31 december 2020 om 20.30 uur, gevolgd door 'Guido Weijers: de Oudejaarsconference 2020' om 22.10 uur én

'The Masked Singer: Oud & Nieuw Special - het vervolg' om 23.30 uur op RTL 4.





