'Opsporing Verzocht' helpt mee in zoektocht naar veroordeelde mensensmokkelaar

Vanaf vandaag staat mensensmokkelaar Kidane Habtemariam op de Nationale Opsporings Lijst. Kidane wordt ervan verdacht leiding te geven aan een criminele organisatie die zich richt op migranten die vanuit Eritrea onderweg zijn naar Europa.

Uit een groot internationaal onderzoek van de Koninklijke Marechaussee komt naar voren dat de organisatie uit financieel winstbejag Eritreeërs die onder meer naar Nederland reizen mishandelt, afperst, ontvoert en verkracht. Eén van zijn slachtoffers vertelt in de uitzending van 'Opsporing Verzocht' vanavond over de wreedheden die Kidane beging. De KMAR vermoedt dat er mensen in Nederland verblijven die informatie hebben over zijn

huidige verblijfplaats.

Doodgeschoten Roncherello (20) kwam voor een ander op

Vorige week maandagavond, 11 oktober is in Rotterdam de 20-jarige Roncherello Ellis doodgeschoten. Het blijkt dat hij is neergeschoten, nadat hij na een beroving bij een geldautomaat aan de Putsebocht achter de daders aanging. Inmiddels is een team van 20 rechercheurs achter de daders aan. Vanavond zal een woordvoerder meer details geven over de confrontatie die Roncherello Ellis fataal werd.

Gezin slachtoffer van reeks bedreigingen

Inmiddels is een gezin in Zwolle verhuisd; weg van de Plattenborgstraat waar ze het afgelopen jaar meerdere keren ernstig bedreigd zijn. Hun auto werd in brand gestoken, er was een explosie in hun voortuin, en twee mannen probeerden hun huis in brand te steken. De man des huizes werd daarnaast aangevallen in zijn auto, toen hij terugkwam van een bezoek aan de huisarts. Al deze confrontaties staan op beeld. De politie Oost-Nederland hoopt dat kijkers van 'Opsporing Verzocht' de zes betrokken daders herkennen.

Daarnaast onder andere aandacht voor een straatroof in Lelystad, beelden van pinfraudeurs en resultaten van de vorige uitzending. Zo werden dankzij 'Opsporing Verzocht' twee verdachten van een gewelddadige beroving in Beuningen binnen een aantal dagen herkend.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 19 oktober om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.