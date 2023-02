'Onze Natuur' woensdag over steen

In zijn onstuimige ontwikkeling heeft de mens zijn omgeving zo efficiënt mogelijk aangepast aan zijn eigen noden. Er is in dat verhaal van steen en verstedelijking weinig plaats voor de ogenschijnlijke chaos van de natuur.

Andere soorten in deze aflevering zijn onder meer ratten, ooievaars, muurhagedissen, tijgerslakken, doodgravers en eikelmuizen.

De halsbandparkiet heeft zijn dieet moeiteloos aangepast aan onze lokale plantengroei. Nijlganzen waggelen over de stoepen tussen stadsvijvers. Rondslingerend afval vormt voor de vos een makkelijke maaltijd. Steenlopers vullen hun mosselmaaltijd aan met een achtergelaten pak friet. Kraaien hebben stoplichten leren lezen en gebruiken onze wagens als notenkrakers. Meeuwen trekken steeds verder landinwaarts om zich op onze vuilnisbelten te storten. Aan ieder die rond zich wilt kijken, toont zich het prachtige spektakel van onze natuur.

De verharde wereld lijkt een overwinning van de mens op die natuur, maar in elke hoek, in elke barst bruist het leven dat zich aan deze nieuwe omgeving heeft aangepast. Waar de wilde natuur wordt gebannen, breekt ze toch steeds weer door en eist ze opnieuw terrein op.

Onze natuur op tv

Om te voorzien in zijn levensonderhoud heeft de mens zich toegelegd op landbouw. Daarvoor was ruimte nodig die vaak met vuur werd gewonnen op het bos. Open ruimte waarin gewassen kunnen groeien dankzij het licht en de warmte van de zon.