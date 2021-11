'Onze Boerderij': Soms valt er niks te kiezen, hoe ga je daarmee om?

In het allereerste seizoen van 'Boer zoekt Vrouw' zat boer Driek, akkerbouwer in Zeeland. Yvon Jaspers is bij hem terug en gaat met hem mee het land op om te kijken hoe het staat met zijn spruitenoogst. In het voorjaar was het de ene week -15 graden en de week erop +15 graden.