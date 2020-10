'Onze Boerderij': de toekomst van de visserij

Vorig seizoen werd het Yvon Jaspers in 'Onze Boerderij' wel duidelijk dat het boerenleven niet altíjd zo romantisch is als dat het lijkt. Nog nooit zagen we zoveel boeren als de laatste tijd in het nieuws en op de snelweg met hun trekkers onderweg naar het Malieveld.

Van stikstofproblemen en milieu-eisen tot kritiek op hoeveel vee we in ons land houden. De vraag die bij veel boeren dagelijks door het hoofd speelt is: hoe nu verder? Op die vraag zoekt Yvon het antwoord in de derde reeks 'Onze Boerderij'.

Aflevering 4: De toekomst van de visserij

Yvon gaat een dag mee op de kotter van de Texelse vader en zoon Jan en Jaap van der Vis (!). Al 15 generaties lang vissen zij in de Noordzee. Inmiddels al aan aantal jaren op de platvis tong. Nu de vernieuwende pulsmethode door het Europees Parlement wordt verboden, lijkt de toekomst van het familiebedrijf onzeker.

Johan en zijn moeder Annelien runnen in Flevoland een gemengd bedrijf met akkerbouw en pluimvee. Samen zijn ze de afgelopen jaren druk geweest om een nieuw soort kip te ontwikkelen door deze te voeden met reststromen uit de akkerbouw. Zo proberen ze de kringloop op hun bedrijf zoveel mogelijk te sluiten. Tot hun verrassing zagen ze dat de kleur van het voer ook de kleur van hun kippen laat veranderen.

Boer Jan, bekend van zijn deelname aan de laatste serie 'Boer zoekt Vrouw', runt een zorgboerderij met schapen. Yvon is aanwezig in de drukste periode van het jaar: de lammertijd. Ze ziet hoe Jan dag en nacht bezig is de schapen en lammeren te helpen bevallen.

'Onze Boerderij', zondag 4 oktober om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.