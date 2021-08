Onder anderen Qucee, Jurre Geluk en Fenna Ramos blazen nieuw leven in 'Try Before You Die'

Het bloedstollende programma 'Try Before You Die' keert terug met: Nesim El Ahmadi, Jurre Geluk, Dionne Slagter, Quinty Misiedjan, Stephanie van Eer, Tim Senders, Jamaal Hussein, Qucee en Fenna Ramos.

Zestien jaar geleden was geen uitdaging te gek voor de eerste presentatoren van het populaire programma 'Try Before You Die'. Nu is het de beurt aan dit negenkoppige gezelschap om in hun voetsporen te treden en de strijd met zichzelf en tegen elkaar aan te gaan. Want wat wil je gedaan hebben voordat je doodgaat? En hoe ver ben je bereid te gaan? In groeps- en duo challenges doen de waaghalzen de dingen die je gedaan moet hebben voordat je doodgaat. Stuntvliegen, vuurspuwen en off-road racen komen onder meer voorbij. Brengen de 'tryers' een challenge tot een goed eind, dan verdienen ze 'try-punten' en maken ze kans op de winst. Wie toont het meeste lef? Hoe ver gaan ze om hun angsten te overwinnen? En wie mag zich na acht afleveringen de ultieme 'try before you die'er' noemen?

In de kickoff zijn de presentatoren op weg naar hun thuisbasis: Pampus. De boot ernaartoe gooit alleen eerder dan verwacht zijn anker uit. In de eerste groepschallenge moeten de presentatoren zelf levend Pampus zien te bereiken. Wie voelt zich als een vis in het water en pakt de eerste punten? Eenmaal aangekomen is het tijd om de eerste duo challenge te beoordelen. Fenna en Nesim trappen af vanuit de lucht. Onder toeziend oog van stuntpiloot Dirk Evers krijgen ze de macht over de stuurknuppel om zelf een looping te maken. Overwinnen ze hun angsten en houden ze hun maag in bedwang?

'Try Before You Deur'

Op Zapp.nl is elke week gelijktijdig met de aflevering 'Try Before You Deur' te zien. In deze spin-off onderzoeken de 'tryers' hoe je een deur opent ondanks dat je je sleutels kwijt bent.

'Try Before You Die' is vanaf 30 augustus om 15.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO ZAPP en wordt vanaf 4 september om 18.15 uur uitgezonden bij BNNVARA op NPO Zapp.