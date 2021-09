Oktober is Black History Month in oktober

Oktober staat in teken van Black History Month. Hierbij worden jaarlijks de belangrijke sleutelfiguren en gebeurtenissen in de geschiedenis van de Afrikaanse diaspora herdacht.

In het kader van Black History Month zendt National Geographic deze maand elke woensdag een relevante documentaire uit. Kijk achtereenvolgens elke woensdag in oktober naar:

6 oktober: LA 92

13 oktober: Rise Again: Tulsa and the Red Summer

20 oktober: The Legacy of Nat Turner

20 oktober: Hitler’s Last Stand – Valor Castle

27 oktober: America’s Last Slave Ship

Geheel de maand oktober, elke woensdag om 22.00 uur op National Geographic.

NIEUWE AFLEVERINGEN

'The Incredible Dr. Pol' S10

Vier wereld dierendag met nieuwe afleveringen van je favoriete dierenarts! Vanaf 4 oktober, maandag t/m vrijdag om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW SERIE

'Cesar Millan: Better Human, Better Dog'

Cesar Millan is terug! Nu de adoptie van honden een recordhoogte heeft bereikt, zal Cesar's terugkeer op televisie nieuwe ouders van huisdieren de instructies geven die ze nodig hebben om hun honden goed op te voeden en hun oude slechte gewoonten af te leren. Van de tuinen van de eigenaren van gezelschapsdieren tot zijn onlangs bijgewerkte Dog Psychology Center, Cesar laat ons de vaardigheden zien die we nodig hebben om een fijn thuis te verzorgen voor onze trouwe viervoeters.

Vanaf vrijdag 8 oktober om 16.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

'To Cath A Smuggler' S3

Elk jaar komen 124 miljoen mensen de VS binnen via de luchthavens van ons land. Het is een non-stop menselijke vloedgolf en onder hen is een eindeloze stroom smokkelwaar en slechte bedoelingen verborgen. Onze grenzen worden bewaakt door de mannen en vrouwen van het Department of Homeland Security, wiens agentschappen een drieledige verdediging van de Amerikaanse luchthavens vormen. Met het gebruik van alle middelen die voor hen beschikbaar zijn, zal het DHS voor niets stoppen om een smokkelaar te pakken te krijgen.

Vanaf 9 oktober, elke zaterdag om 18.00 uur op National Geographic.

NIEUWE SERIE

'NY Super Airport'

Het nieuwe LaGuardia Airport - dat ruim 8 miljard gekost heeft - is een van de grootste infrastructuurprojecten van deze tijd. Meer dan 8000 mensen vormen de luchthaven om tot een moderne 21e-eeuwse superhub.

Vanaf 10 oktober, 3 zondagen op rij om 18.30 uur op National Geographic.

NIEUWE AFLEVERINGEN

'Ice Road Rescue' S6

Arctische stormen zorgen voor de koudste winter sinds tien jaar - maar, niet afgeschrikt door temperaturen van min 30 graden Celsius, zetten ijsweghelden hun leven op het spel om chauffeurs in gevaar te redden. In het zuiden worden bazen Thord en Bjoern geconfronteerd met onvoorziene bedreigingen en rivaliserende bedrijven. In Overhalla keert Jo Roger terug na een blessure - klaar om te bewijzen dat hij nog steeds de onbetwiste koning van het noorden is.

Vanaf 14 oktober, elke donderdag om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

'Banged Up Abroad' - S4

Deze populaire en dramatische serie keert terug met tien nieuwe afleveringen met waargebeurde verhalen, van drugsdealers tot gijzelaars die hun tijd doorbrengen in buitenlandse gevangenissen. In hun eigen woorden horen we verhalen over criminelen, oplichters en degenen die zijn opgelicht. In deze serie ontmoeten we de Amerikaan David, die samen met zijn vriend Tom op een drugssmokkel-roadtrip van Afghanistan naar Duitsland ging, toen ze aan de Turks-Griekse grens werden betrapt en in Griekenland werden opgesloten.

Vanaf 21 oktober, elke donderdag om 23.00 uur op National Geographic.

NIEUWE DOCUMENTAIRE

'The Desert War'

Wanneer het Britse leger klaar lijkt om de Italiaanse troepen van Mussolini te verslaan, stuurt Hitler versterking; het Afrika Korps onder leiding van generaal Rommel. De Desert Fox lijkt te winnen totdat Montgomery, de Britse commandant, een plan bedenkt om zijn tegenstander te verpletteren. Na de Amerikaanse landing in Noord-Afrika hebben de leden van de asmogendheden geen andere keuze dan zich over te geven en een einde te maken aan deze Woestijnoorlog.

Zaterdag 23 oktober om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

'Hitler's Last Stand' - S3

Op 6 juni 1944 landden de geallieerden eindelijk hun troepen in Normandië om het westfront te bevrijden. Maar na de verrassing van de D-Day-landingen en de geallieerde opmars, komen nazi-loyalisten dichterbij. Ze zijn vastbesloten om een genadeloze greep te houden op de steden, bolwerken en forten om het Derde Rijk te verdedigen. Dit zijn de verhalen van wanhopige gevechten die op het randje van de nederlaag worden gevoerd, niet alleen met het oog op de overwinning, maar ook om te overleven.

Vanaf 26 oktober, elke dinsdag om 22.00 uur op National Geographic.

NIEUWE SERIE

'Cold War Armageddon'

'Cold War Armageddon' brengt de spanning tot leven die ontstond door de wapenwedloop tussen supermachten. We horen de dramatische verhalen over een tijd dat de wereld met vernietiging werd bedreigd.

Vanaf 2 oktober, elke zaterdag om 21.00 uur op National Geographic.