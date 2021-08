Ode aan Lowlands' met o.a. Stormzy, Typhoon en Dua Lipa

De VPRO brengt een muzikaal eerbetoon aan Lowlands, dat in 2021 helaas (weer) niet doorgaat. Op NPO 3 brengt de VPRO een ode aan het popfestival in Biddinghuizen.

In een zinderende uitzending laat Eva Cleven een hele reeks aan 'Best Of Lowlands' live-opnames zien.

In 'Ode aan Lowlands' laat Eva Cleven Lowlands-opnames zien van acts die dit jaar op het festival zouden spelen, zoals headliner Stormzy, de Nederlandse zangeres Eefje de Visser, livesensaties Typhoon en The Kyteman Orchestra. Ook laat ze hoogtepunten zien uit het festivalarchief van popsterren Billie Eilish,en Dua Lipa, en grote rockhelden Queens of the Stone Age en Foo Fighters.

'Ode aan Lowlands', zaterdag 21 augustus, 22.20 uur bij de VPRO op NPO 3.