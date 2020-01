NPO FunX lanceert documentaireserie 'A Body To Die For?'

In de nieuwe vierdelige documentaireserie 'A Body To Die For?' onderzoekt Laila Khatiri de in populariteit toenemende BBL-ingreep, ofwel de Brazilian Butt Lift.

Ze vraagt zich af wie de vrouwen zijn die de ingreep ondergaan en wat hun beweegredenen zijn.

Vooral onder jonge vrouwen in Nederland is de cosmetische ingreep gewild, maar BBL is kostbaar en de regelgeving in Nederland is streng. Daarom reizen steeds meer vrouwen af naar het buitenland om daar hun ideale lichaam te realiseren: een slanke taille, grote billen en brede heupen. Het lijkt steeds normaler te worden dat jonge vrouwen naar landen als Turkije, Brazilië of de Dominicaanse Republiek vertrekken om aan zichzelf te laten sleutelen, zelfs als dat serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Kenmerkend voor FunX is dat het jongerenmerk inspeelt op maatschappelijke thema’s die leven binnen de diverse doelgroep. Programmaleider van de zender, Eva Hol, licht toe: 'Ook bij FunX zien we dat jonge mensen steeds vaker openstaan voor cosmetische ingrepen. In onze doelgroep signaleerden wij specifiek de BBL-trend, maar we konden weinig vinden over de gevaren en risico’s van deze heftige lichamelijke ingreep. Omdat FunX nooit óver jongeren praat, maar juist de stem van deze groep wil laten horen, hebben wij er voor gekozen om één van onze luisteraars in het proces te volgen.'

In de serie onderzoekt FunX waarom vrouwen zo graag een ‘Kardashian body’ willen. Ook komen begeleiders aan het woord die de populaire groepsreizen organiseren. Dit zijn vaak vrouwen die zelf al eerder de cosmetische ingreep hebben laten doen. Reporter Laila Khatiri reist mee met de 22-jarige Melissa, die naar de omstreden arts Cabral in de Dominicaanse Republiek gaat om een cosmetische ingreep aan haar buik en billen te laten doen. 'Ik was niet tevreden met mijn lichaam en ja: ik heb mijn leven ervoor op het spel gezet. Bij mij heeft het inderdaad goed uitgepakt, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn', aldus Melissa na de operatie. Plastisch chirurg Maarten Doornaert licht toe: 'BBL is een van de gevaarlijkste cosmetische ingrepen met soms zelfsdodelijke gevolgen.'

Zo blijkt dat een kennis van de op dit moment grootste Amerikaanse vrouwelijke rapper Cardi B, zelf ook geroemd om haar curves, is overleden aan een dergelijke ingreep. In de documentaire analyseert FunX ook wat de relatie is tussen de entertainmentindustrie in de urban scene en de schoonheidstrend. Khatiri spreekt met April Jordan, eigenaar van modellenbureau AMJordan Entertainment, over hoe celebrities als Nicki Minaj en de Kardashians ervoor zorgen dat het schoonheidsideaal verandert.

'A Body To Die For?' is donderdag 9 januari om 19.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van FunX. De daaropvolgende publicatiedata zijn donderdag 16 januari, donderdag 23 januari en donderdag 30 januari op hetzelfde tijdstip.