Nieuwe afleveringen 'Hello Goodbye' met indrukwekkende verhalen en bijzondere herenigingen

Vanaf dinsdag 26 oktober is Joris Linssen te zien in vier nieuwe afleveringen van het KRO-NCRV programma 'Hello Goodbye'. Als vanouds is de kijker getuige van de, vaak bijzondere, levensverhalen die mensen aan Joris toevertrouwen.

En hoewel het programma en de plek inmiddels bekend terrein zijn, de wereld waar we nu in leven is dat allesbehalve. Door de COVID-pandemie is reizen niet meer vanzelfsprekend en geliefden, familie of vrienden hebben elkaar vaak lang niet live kunnen zien. Joris is getuige van de vaak emotionele hereniging na zo’n lange tijd.

In een van de afleveringen van 'Hello Goodbye' ook het aangrijpende verhaal van een familie die wacht op hun moeder, broer, tante, neefje en nichtje die met de laatste evacuatievlucht uit Kabul zijn meegekomen. Ze zijn kapot van de spanning en zenuwen van de afgelopen dagen vanwege de onzekerheid over het wel of niet meekomen op deze laatste vlucht.

Verder treft Joris in deze reeks een jonge vrouw die wacht op haar verloofde uit Amerika die ze via Twitter heeft ontmoet. Ze vertelt open over haar depressies en suïcidale gedachtes en is ontzettend dankbaar dat hij op haar pad is gekomen. 'Ik dacht dat ik de liefde niet verdiende, maar volgens hem ben ik het waard.'

Joris Linssen: 'De verhalen die ik bij deze serie hoorde lijken wel intenser dan ooit. Dat komt doordat veel mensen vanwege corona lang hebben moeten wachten op de hereniging met hun familie of om hun verre liefde te kunnen omhelzen. Hoewel het minder druk is in de aankomst- en vertrekhallen, zijn er extra veel bijzondere gesprekken. Het levert een emotionele en ontroerende nieuwe reeks 'Hello Goodbye' op. Fijn om weer terug te zijn!'

Aflevering 1

In de eerste aflevering van een nieuw seizoen 'Hello Goodbye' onder andere de volgende verhalen:

Een vrouw wacht samen met haar oma op haar vader. Hij komt uit Colombia waar hij op bezoek is geweest bij zijn Colombiaanse vriendin. Door zijn zwakke gezondheid is het een extra spannende reis geweest. In haar achterhoofd was er de mogelijkheid dat ze hem misschien niet meer zou zien.

Ook praat Joris met een jonge vrouw die staat te wachten op haar Amerikaanse verloofde die ze online ontmoet heeft via Twitter. Ze vertelt open over haar depressie en suïcidale gedachtes die ze had. Ze is dankbaar dat ze de liefde gevonden heeft: 'Ik dacht dat ik de liefde niet verdiende, maar volgens hem ben ik het waard. Ik moet er zelf nog in geloven, maar dat komt.'

Verder het verhaal van twee Afghaanse broers die wachten op hun familie die met de laatste evacuatievlucht uit Kabul is meegekomen. Ze zijn kapot van de spanning en zenuwen. De broers vertellen over hun eerdere vlucht uit Afghanistan - ze waren destijds 9 en 17 jaar oud- en door de huidige situatie 'worden de wonden weer opengehaald'.

'Hello Goodbye', vanaf dinsdag 26 oktober bij KRO-NCRV om 20.30 uur op NPO 1.