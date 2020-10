Nieuwe aflevering van 'Hij is een Zij' met onder anderen Nanoah, Maria en Finn

Foto: © KRO-NCRV 2018

In 'Hij is een Zij' op NPO 3 volgt Jan Kooijman een jaar lang transgender personen in hun transitie en dagelijks leven.

In het ziekenhuis krijgt Maria (23) een borstvergroting. Ze droomt van een vrouwelijk silhouet, het liefst met een grote cupmaat.

Voor Finn (41) is het dubbel feest: hij is jarig én heeft na lang wachten een datum voor de geslachtsbevestigende operatie. Het is zijn droom om staand te kunnen plassen.

llona (59) is op latere leeftijd uit de kast gekomen als trans vrouw, de medische transitie kan Ilona daarom niet snel genoeg gaan. Vandaag wordt haar gezicht voor het eerst gelaserd.

Nanoah (19) krijgt als tweede Nederlander een X als geslachtsaanduiding op diens officiële documenten. Samen met presentator Jan Kooijman haalt Nanoah de nieuwe ID-kaart op.

'Hij is een Zij', dinsdag 27 oktober om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.