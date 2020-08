Nieuw seizoen 'Pretty & Single' met Tatum Dagelet

Foto: © KRO-NCRV 2020

Dinsdag 25 augustus start het tweede seizoen van 'Pretty & Single', gepresenteerd door Tatum Dagelet. Het programma draait om zes single vrouwen die er prachtig uit zien, maar nog steeds single zijn.

Ze zijn een groot deel van de dag met hun uiterlijk bezig, om er zo goed mogelijk uit te zien en imperfecties of onzekerheden te verbergen. Perfect of niet: ze hebben de ware liefde nog niet gevonden. In 'Pretty & Single' geven deze vrouwen zich letterlijk bloot en gaan op date zonder make-up.

Make-up is voor deze beauty’s een manier om op ieder moment goed voor de dag te komen en om hun imperfecties en onzekerheden te verbergen. Ondanks hun perfectie hebben ze hun levenspartner nog niet gevonden, en daar willen ze alle zes verandering in brengen. De singles moeten er allemaal niet aan denken om te daten zonder make-up, maar toch gaan ze de uitdaging aan. Hoe reageren de mannen op hun ware gezicht?

In elke aflevering staat één vrouw met haar eigen levensverhaal centraal. Zo voelt de succesvolle zakenvrouw Steffy, met haar eigen miljoenenbedrijf, zich minder succesvol zonder haar rode lippenstift. Heeft het pestverleden van Ellen gezorgd voor problemen met haar zelfbeeld en zet Lobke zich met haar stoere uiterlijk af tegen de maatschappij. Cheryl is na het plotselinge verlies van haar moeder begonnen met het focussen op haar uiterlijk om dit te verwerken, en Michelle gelooft dat mannen vrouwen alleen aantrekkelijk vinden met een laag make-up. Ook Isabel weet hoe ver mensen kunnen gaan voor het schoonheidsideaal en heeft hier een hoge prijs voor moeten betalen.

Allemaal halen ze hun make-up eraf en gaan ze op drie dates, gesteund door elkaar en Tatum in de hoop de liefde van hun leven te vinden. Wat blijft er over als zij zich volledig blootgeven? Blijkt make-up écht zo belangrijk te zijn voor de dames en hun dates, of laat de naakte waarheid juist zien dat het uiterlijk veel minder belangrijk is dan gedacht?

Tatum Dagelet presenteert het nieuwe seizoen van 'Pretty & Single', en zet alles op alles om deze vrouwen te doortasten en volgt ze nauw in hun persoonlijke ontwikkeling.

Presentatrice Tatum Dagelet: 'Daten en geen make-up dragen, een onmogelijk combinatie, dunkt mij. Voor mij zijn deze vrouwen heldinnen.'

'Pretty & Single', vanaf dinsdag 25 augustus om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.